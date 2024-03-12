Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
12 марта 202414:42
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) врезался в здание администрации Белгороде. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области.
По его словам, были выбиты окна и посечен фасад.
«Есть пострадавшие. Одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал глава региона.
Ранее Гладков заявил, что окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ, два человека погибли, третий мужчина был тяжело ранен, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru