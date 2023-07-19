Белгородские школы вернутся к очному формату обучения с 1 сентября
19 июля 202314:09
С 1 сентября белгородские школы вернутся к очному формату обучения, сообщили в пресс-службе администрации города.
Уточняется, что с 1 августа также откроются детские сады.
Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о пяти пострадавших мирных жителях из-за украинского обстрела поселка Шамино в Белгородской области.
В минувшее воскресенье средства ПВО сработали по воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших и повреждений не было, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru