Дальность полета российского «Упыря» увеличили в два раза
Благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель» дальность полета российского дрона «Упырь», который применяется в зоне СВО, увеличена в два раза. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению разработчика, «Удлинитель» имеет функцию автопосадки, и у него нет конфликта частот с коммерческими беспилотниками.
«Упырь» также оснащен российскими видеопередатчиком и видеоприемником, которые делают бессильными системы РЭБ в попытках обнаружить дрон.
Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблема пинтеграции беспилотников в воздушное пространство не решается из-за неэффективности работы Минтранса и Росавиации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru