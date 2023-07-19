Дальность полета российского «Упыря» увеличили в два раза

Благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель» дальность полета российского дрона «Упырь», который применяется в зоне СВО, увеличена в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

На Урале разработали дрон «Упырь» для ударов в глубине фронта

Согласно заявлению разработчика, «Удлинитель» имеет функцию автопосадки, и у него нет конфликта частот с коммерческими беспилотниками.

«Упырь» также оснащен российскими видеопередатчиком и видеоприемником, которые делают бессильными системы РЭБ в попытках обнаружить дрон.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблема пинтеграции беспилотников в воздушное пространство не решается из-за неэффективности работы Минтранса и Росавиации.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Беспилотники

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