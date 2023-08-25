Беспилотник сбили на территории Бабынинского района Калужской области
Российские средства ПВО сбили беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
В ночь на 25 августа Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории Калужской области ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета была уничтожена. Эксперты отмечают, что после модернизации такие ракеты могут бить на расстоянии до 600 километров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что близ мыса Херсонес над морем уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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