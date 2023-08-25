Развожаев: в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников

Близ мыса Херсонес над морем уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, повреждений инфраструктуры нет. Отмечается, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее стала известна причина громких звуков в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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