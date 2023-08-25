Развожаев: в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников
25 августа 202304:42
Близ мыса Херсонес над морем уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, повреждений инфраструктуры нет. Отмечается, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
Ранее стала известна причина громких звуков в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru