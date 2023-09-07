Беспилотник перехватили над Волгоградской областью
7 сентября 202315:43
В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В результате инцидента никто не пострадал, отметил глава региона. По его словам, повреждений гражданских и военных объектов нет.
По информации Telegram-канала Mash, ВСУ впервые пытались атаковать Волгоградскую область с помощью беспилотника.
Ранее стало известно, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат сбили в Брянской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru