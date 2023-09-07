Беспилотник перехватили над Волгоградской областью

В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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В результате инцидента никто не пострадал, отметил глава региона. По его словам, повреждений гражданских и военных объектов нет.

По информации Telegram-канала Mash, ВСУ впервые пытались атаковать Волгоградскую область с помощью беспилотника.

Ранее стало известно, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат сбили в Брянской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:УкраинаВСУВолгоградская ОбластьБеспилотники

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