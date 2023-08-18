Над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа

Система противовоздушной обороны в пятницу вечером сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, написал Гладков.

В Рыльском районе Курской области 18 августа средствами РЭБ посадили украинский беспилотник-камикадзе. Взрывчатка не успела сдетонировать.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил об уничтожении беспилотника при попытке пролета в столицу. Инцидент произошел в пятницу утром, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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