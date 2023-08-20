В Домодедово и Внуково введен план «Ковер»

Временно задержаны десятки рейсов на вылет и на прилёт. Одна часть самолётов кружит в небе, другая — уходит на запасной аэропорт.

План «Ковёр» вводится, когда в небе замечены неизвестные или опасные объекты.

Ранее шпионский дрон нашли в подмосковном поселке Селятино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



