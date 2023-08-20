В Домодедово и Внуково введен план «Ковер»
20 августа 202303:23
План «Ковёр» ввели в московских аэропортах Домодедово и Внуково, сообщает Telegram-канал Mash.
Временно задержаны десятки рейсов на вылет и на прилёт. Одна часть самолётов кружит в небе, другая — уходит на запасной аэропорт.
План «Ковёр» вводится, когда в небе замечены неизвестные или опасные объекты.
Ранее шпионский дрон нашли в подмосковном поселке Селятино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru