Белый дом не смог подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины
У США нет доказательств сообщений СМИ о том, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая организовали спецслужбы Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, у Вашингтона нет информации о том, какие группы проводят операции самостоятельно, связаны они или нет с правительством Украины. Это касается и атаки дронов на Кремль, сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что США хотят, чтобы Украина могла «защищать свою собственную землю и территорию», но не желают эскалации конфликта.
Ранее The New York Times сообщила, что американская администрация считает, что атаку беспилотников на Кремль была организована одной из украинских спецслужб. Какая именно – неизвестно, как и то, знал ли о ней заранее президент Украины Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после публикации The New York Times заявил, что за атакой на Кремль стоит «киевский режим». По его мнению, какое именно подразделение – не имеет значения.
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