Белый дом не смог подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины

У США нет доказательств сообщений СМИ о том, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая организовали спецслужбы Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, у Вашингтона нет информации о том, какие группы проводят операции самостоятельно, связаны они или нет с правительством Украины. Это касается и атаки дронов на Кремль, сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.