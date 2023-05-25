Песков: за атаками дронов на Кремль стоит Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за атакой на Кремль стоит «киевский режим». По его словам, какое именно подразделение – не имеет значения.
Ранее New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что, по данным Вашингтона, атаку на Кремль организовала одна из спецслужб Украины. Разведслужбы США не имеют точных данных о том, какая именно украинская спецслужба причастна к нападению и был ли осведомлен о нем президент Украины Владимир Зеленский.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила об атаке дронов в ночь на 3 мая. По ее данным, беспилотники были обезврежены, однако при атаке был поврежден купол Сенатского дворца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru