Песков: за атаками дронов на Кремль стоит Киев

Ранее New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что, по данным Вашингтона, атаку на Кремль организовала одна из спецслужб Украины. Разведслужбы США не имеют точных данных о том, какая именно украинская спецслужба причастна к нападению и был ли осведомлен о нем президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила об атаке дронов в ночь на 3 мая. По ее данным, беспилотники были обезврежены, однако при атаке был поврежден купол Сенатского дворца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



