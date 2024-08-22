Белгородскому пенсионеру оторвало кисть при попытке разобрать боеприпас
Житель поселка Октябрьский Белгородского района Белгородской области попытался разобрать найденный в лесу боеприпас, тот сдетонировал, в результате мужчине оторвало кисть. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, 64-летний житель хотел сдать части боеприпаса на металлолом, но в итоге мужчина с минно-взрывной травмой оказался в больнице.
Губернатор призвал жителей региона не приближаться к найденным обломкам, боеприпасам и снарядам и не пытаться их разбирать.
Минобороны РФ заявило в четверг, что украинская армия вновь попыталась атаковать Белгородскую область.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru