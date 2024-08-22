Минобороны: ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область

Украинская армия вновь попыталась атаковать Белгородскую область, сообщило Минобороны России.

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По данным ведомства, над территорией региона приблизительно в 12:20 по московскому времени был уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа силами дежурных средств ПВО.

При этом в министерстве не раскрыли подробности о последствиях инцидента на земле и о районе ликвидации БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска ликвидировали самолет ВСУ МиГ-29 в зоне спецоперации России на Украине за прошедшие сутки.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиМинобороныРоссияВСУ

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