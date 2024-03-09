Белгородское село Козинка попало под обстрел со стороны Украины
9 марта 202408:59
Украинские военные обстреливают село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
«Ведется обстрел Грайворонский городской округ, с. Козинка», — указали в ведомстве.
Население призвали спуститься в подвалы или укрытия.
Ранее ВСУ обстреляли село Рождественка Грайворонского городского округа, два человека погибли, еще один был тяжело ранен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru