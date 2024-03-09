Белгородское село Козинка попало под обстрел со стороны Украины

Украинские военные обстреливают село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Два дома были повреждены в селе в Брянской области в результате обстрела ВСУ

«Ведется обстрел Грайворонский городской округ, с. Козинка», — указали в ведомстве.

Население призвали спуститься в подвалы или укрытия.

Ранее ВСУ обстреляли село Рождественка Грайворонского городского округа, два человека погибли, еще один был тяжело ранен.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУОбстрелМЧСБелгородская область

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