Два дома были повреждены в селе в Брянской области в результате обстрела ВСУ
8 марта 202418:01
Украинские войска обстреляли село Каменский хутор Климовского района Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате были частично повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших.
«На месте работают экстренные и оперативные службы», - заключил губернатор.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ на село Рождественка Грайворонского городского округа погибли два человека, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru