Два дома были повреждены в селе в Брянской области в результате обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли село Каменский хутор Климовского района Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, в результате были частично повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших.

«На месте работают экстренные и оперативные службы», - заключил губернатор.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ на село Рождественка Грайворонского городского округа погибли два человека, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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