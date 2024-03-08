Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ
8 марта 202415:49
Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, украинские войска использовали три дрона-камикадзе.
«В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен. Бригада скорой помощи выехала на место», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, погибли три человека, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru