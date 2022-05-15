Белгородский посёлок Середа обстреляли со стороны Украины

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле поселка Середа Шебекинского городского округа со стороны Украины Володин: Госдума рассмотрит инициативы для защиты граждан и экономики РФ в условиях санкций Президент США Байден призвал к борьбе с преступлениями на почве расовой ненависти Народный артист РСФСР, певец Ренат Ибрагимов скончался на 75-м году жизни Гидрометцентр: в воскресенье в Москве до +16, местами дождь