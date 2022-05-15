Белгородский посёлок Середа обстреляли со стороны Украины

Обстрел посёлка Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины 15 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области опровергли фейки об эвакуации из приграничных районов

В результате обстрела один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь медики.

«Более подробную информацию дам позже», - пообещал губернатор Вячеслав Гладков.

Посёлок Середа находится в Шебекинском городском округе Белгородской области на границе с Украиной.

Ранее пресс-служба правительства Белгородской области сообщила, что в регионе восстановлены более 120 объектов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры