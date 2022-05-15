Белгородский посёлок Середа обстреляли со стороны Украины
Обстрел посёлка Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины 15 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате обстрела один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь медики.
«Более подробную информацию дам позже», - пообещал губернатор Вячеслав Гладков.
Посёлок Середа находится в Шебекинском городском округе Белгородской области на границе с Украиной.
Ранее пресс-служба правительства Белгородской области сообщила, что в регионе восстановлены более 120 объектов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Украины.
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