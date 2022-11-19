Белгородский губернатор уточнил данные о пострадавшей при обстреле Шебекино
При обстреле города Шебекино в Белгородской области жительница выжила, у нее травма, полученная при падении, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении», - написал в своем Telegram-канале глава региона.
В Шебекино украинский снаряд разрушил полупустое здание общежития. Также зафиксированы повреждения в двух пятиэтажных домах, отмечает Гладков.
По его данным, пожар, возникший в результате обстрела в складских помещениях предприятий, потушен.
Специалисты продолжают подомовой обход.
Ранее Гладков сообщил о пострадавшей жительнице Шебекино при обстреле ВСУ в субботу, 19 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru