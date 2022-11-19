Белгородский губернатор уточнил данные о пострадавшей при обстреле Шебекино

Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ города Шебекино

В Тымовском районе Сахалинской области объявили траур в связи с гибелью девяти человек при взрыве газа в пятиэтажке

СМИ: взрыв газопровода произошел в Ленинградской области

Маск: ежечасно около 1 млн человек участвуют в опросе по поводу возможности возвращения в Twitter экс-президента США Трампа

Бэнкси возмутился незаконной продаже его граффити на Украине