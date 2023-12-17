Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое у села Теребрено

Путин: у РФ нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса воевать со странами НАТО

Российские ПВО перехватили 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

Более 60 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии

Штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» приведут к социальной напряженности