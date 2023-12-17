Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое у села Теребрено

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Теребрено в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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«По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником», - сообщил он.

Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи в нескольких селах. Профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

В субботу один человек пострадал при атаке ВСУ на поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская область

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