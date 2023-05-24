Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после прорыва диверсантов
Девять пострадавших во время захода диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский округ Белгородской области остаются в больницах. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также в регионе продолжают восстанавливать электрические сети, пострадавшие во время захода диверсантов. Ожидается, что все работы завершат до 15-16 часов 24 мая, после будут восстановлены водоснабжение и сотовая связь.
Кроме того, Гладков сообщил о повреждении газопровода в Грайворонском округе, пишет Ura.ru. На объекте зафиксировали возгорание, из-за ЧП остались без газа село Безымено и местный свинокомплекс. Причины инцидента выясняются.
В понедельник украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа, жителей пострадавших районов эвакуировали, напоминает РИА ФАН. В области ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 70 нападавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru