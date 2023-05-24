Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после прорыва диверсантов

«3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также в регионе продолжают восстанавливать электрические сети, пострадавшие во время захода диверсантов. Ожидается, что все работы завершат до 15-16 часов 24 мая, после будут восстановлены водоснабжение и сотовая связь.

Кроме того, Гладков сообщил о повреждении газопровода в Грайворонском округе, пишет Ura.ru. На объекте зафиксировали возгорание, из-за ЧП остались без газа село Безымено и местный свинокомплекс. Причины инцидента выясняются.

В понедельник украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа, жителей пострадавших районов эвакуировали, напоминает РИА ФАН. В области ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 70 нападавших.

