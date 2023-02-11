Белгородская область второй раз за сутки попала под обстрел ВСУ

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков 11 февраля, в субботу.

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«В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия», - уточнил губернатор.

Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте.

Этот обстрел Белгородской области стал вторым за сутки. Ранее Вячеслав Гладков рассказал, и что беспилотники совершили атаку на инфраструктурный объект в Белгородской области.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелГубернаторБелгород
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