В Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности
Власти Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины очевидна необходимость продолжения введения в области особого режима.
«Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. <...> Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что самое главное — это безопасность жителей области.
Ранее «желтый» уровень террористической опасности бессрочно продлили в Брянской области.
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