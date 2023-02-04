В Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности

Власти Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области

Глава региона отметил, что на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины очевидна необходимость продолжения введения в области особого режима.

«Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. <...> Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что самое главное — это безопасность жителей области.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности бессрочно продлили в Брянской области.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:РегионыБелгород
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