Бастрыкину доложат о мерах по задержании подозреваемого в убийстве девушек в Гае

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае дал поручение руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления. Бастрыкин дал указание своим подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания», - сказано на сайте ведомства.

Напомним, ход расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СК России и лично Александр Бастрыкин.

Ранее стали известны подробности жестокой расправы над студентками. Полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в местном медколледже.

