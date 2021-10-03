Бастрыкину доложат о мерах по задержании подозреваемого в убийстве девушек в Гае
Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил принять необходимые меры для скорейшего задержания подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летнего Александра Лазарева. Об этом говорится на сайте СК России.
«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае дал поручение руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления. Бастрыкин дал указание своим подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания», - сказано на сайте ведомства.
Напомним, ход расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СК России и лично Александр Бастрыкин.
Ранее стали известны подробности жестокой расправы над студентками. Полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в местном медколледже.
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