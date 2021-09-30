Тройное убийство кухонным ножом. Раскрыты детали трагедии под Оренбургом
НСН собрала подробности жестокой расправы над студентками.
Гибель трёх молодых женщин в оренбургском Гае взбудоражила общественность. Сегодня после тушения пожара в одном из многоквартирных домов города найдены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Третью погибшую обнаружили неподалеку от дома.
В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Скончались студентки местного медколледжа. Они жили вместе на съемной квартире с первого курса. Сообщается, что погибшие хорошо учились, никаких претензий к ним со стороны преподавателей не было.
«Девочки хорошие были», - сообщили в учебной части филиала Орского медколледжа в Гае.
Пожар начался в трехэтажном доме ранним утром. Площадь возгорания – примерно 5 кв. метров, при этом тела студенток не обгорели. На месте работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».
Есть версия, что убийца поджег квартиру, чтобы замести следы преступления. Также местные СМИ писали, что жертвы могли быть убиты топором, но следователи не подтвердили эти данные. Спустя некоторое время полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек видны многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. Двух девушек убили внутри квартиры, третью ранили. Она успела выбежать на улицу и пройти еще около 70 метров от дома. Там нашли ее труп.
По сообщениям СМИ, накануне в жилище погибших была вечеринка. Такие выводы сделаны из-за найденных в обгоревшей квартире бутылок из под алкогольных напитков. Тем не менее, соседи девушек не слышали никакого шума или криков.
Через некоторое время СМИ сообщили о подозреваемом в тройном убийстве – 18-летнем юноше, который встречался с самой младшей студенткой. В свою очередь в СК заявили, что подозреваемых пока нет.
Соболезнования выразил губернатор Оренбургской области, а глава Башкирии пообещал помочь семьям убитых. Сейчас с однокурсницами жертв работают психологи.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате следкома расследование этого уголовного дела.
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