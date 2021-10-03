Невидимый след. Выявлен убийца трех девушек под Оренбургом
Личность подозреваемого в тройном убийстве девушек под Оренбургом изменилась. Выяснить, кто совершил преступление, помогли современные технологии.
Стал известен подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае. Им оказался ранее судимый Александр Лазарев. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Сейчас полицейские ищут его. Полиция просит всех, кому что-либо известно о подозреваемом, сообщить об этом, передает Газета.ru.
«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального следственного управления СК установили подозреваемого в убийстве трёх молодых девушек. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена его личность», — цитирует сообщение МВД RT.
Подозреваемый в тройном убийстве - Александр Вячеславович Лазарев 23.11.1991 года рождения. Уроженец Орска уже был судим, сообщает РИА Новости. Фото подозреваемого опубликовало УМВД по Оренбургской области.
ДНК-анализ помог определить подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гая Оренбургской области. Правоохранители смогли провести тест найденной мужской одежды со следами крови. Вещи обнаружили в полукилометре от места трагедии, сообщает «Пятый канал».
В день преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. У подозреваемого была также черная спортивная сумка. Все это он бросил около водонапорной башни в Гае.
Первоначально правоохранители подозревали в убийство трех девушек 18-летнего молодого человека, близко знакомого с одной из погибших. Однако, выяснилось, что у юноши есть алиби. Он находился в Уфе в момент совершения убийства. Об этом молодой человек сообщил правоохранителям лично, когда узнал об инциденте. Информация подтвердилась, пишут «Известия».
«Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02», —сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.
На поиски преступника брошены главные силы местных правоохранителей.
Ранее стали известны подробности жестокой расправы над студентками. Полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в местном медколледже.
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