Невидимый след. Выявлен убийца трех девушек под Оренбургом

Первоначально правоохранители подозревали в убийство трех девушек 18-летнего молодого человека, близко знакомого с одной из погибших. Однако, выяснилось, что у юноши есть алиби. Он находился в Уфе в момент совершения убийства. Об этом молодой человек сообщил правоохранителям лично, когда узнал об инциденте. Информация подтвердилась, пишут «Известия».

«Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02», —сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.

На поиски преступника брошены главные силы местных правоохранителей.

Ранее стали известны подробности жестокой расправы над студентками. Полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в местном медколледже.

.

