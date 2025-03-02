Бастрыкин заявил, что с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона России

С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины атаковали 34 российских региона, расположенных за пределами зоны проведения специальной военной операции, сообщил ТАСС глава СКР Александр Бастрыкин.

Потери ВСУ в Курской области составили более 63 325 военнослужащих

По его словам, Киев применяет, в том числе западное вооружение.

Ранее стало известно, что на Украине начались аресты генералов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ВСУСКРАлександр Бастрыкин

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