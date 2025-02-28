СМИ: На Украине начались аресты генералов ВСУ

На Украине начались аресты боевых генералов вооружённых сил, сообщил изданию «Телеграф» экс-советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

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По его словам, власть страны нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Генерал считает такую ситуацию опасной, так как любой может ошибиться, как военный, так и гражданский.

«Пока идёт война, никто никого не должен «подставлять» или привлекать к уголовной ответственности, чтобы не разрушать доверие», — указал Назаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Гнатова с должности командующего ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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