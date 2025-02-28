СМИ: На Украине начались аресты генералов ВСУ

По его словам, власть страны нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Генерал считает такую ситуацию опасной, так как любой может ошибиться, как военный, так и гражданский.

«Пока идёт война, никто никого не должен «подставлять» или привлекать к уголовной ответственности, чтобы не разрушать доверие», — указал Назаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Гнатова с должности командующего ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

