Потери ВСУ в Курской области составили более 63 325 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 220 военнослужащих и три склада боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 63 325 военнослужащих.
Также российские войска подбили 381 танк, 288 БМП и 241 БТР, 2042 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 23 пусковых установок ЗРК, 116 станций РЭБ, 2185 автомобилей и 50 единиц инженерной и другой техники.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru