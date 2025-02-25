По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 63 325 военнослужащих.

Также российские войска подбили 381 танк, 288 БМП и 241 БТР, 2042 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 23 пусковых установок ЗРК, 116 станций РЭБ, 2185 автомобилей и 50 единиц инженерной и другой техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает «Свободная пресса».

