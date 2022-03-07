Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на нефтебазе в Луганске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ракетного удара по нефтебазе в Луганске. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.

В Луганске прогремел взрыв

Отмечается, что оперативно-следственная группа займется сбором доказательств, а также установлением причастных к обстрелу. Ведомство уточняет данные о жертвах инцидента.

Ранее стало известно, что в Луганске прогремел взрыв, а затем произошло возгорание на нефтебазе. По словам представителя Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родиона Мирошника, удар нанесли украинские силовики. Предположительно, нефтебазу атаковали ракетным комплексом «Точка-У».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛуганскУголовное ДелоСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры