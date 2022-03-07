В Луганске прогремел взрыв
Сильный взрыв прогремел в Луганске в понедельник, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в 6:55. Хлопок был хорошо слышен в центре города.
Как сообщают очевидцы, после взрыва начался пожар на нефтебазе, пишет RT.
Представитель Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что по нефтебазе в районе улицы Тельмана был «прилёт из чего-то тяжелого». Погасить пламя пытаются сотрудники МЧС.
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