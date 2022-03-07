В Луганске прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в Луганске в понедельник, передает РИА Новости.

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Инцидент произошел в 6:55. Хлопок был хорошо слышен в центре города.

Как сообщают очевидцы, после взрыва начался пожар на нефтебазе, пишет RT.

Представитель Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что по нефтебазе в районе улицы Тельмана был «прилёт из чего-то тяжелого». Погасить пламя пытаются сотрудники МЧС.

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Фото: ГТРК ЛНР/YouTube.com
ТЕГИ:ВзрывЛуганск
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