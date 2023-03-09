Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления командира «Ахмата»

О попытке отравления Алаудинова сообщил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который утверждал, что командир «Ахмата» получил письмо, пропитанное отравляющим веществом. Пострадали также два его адъютанта. Алаудинов прошел реабилитацию в Москве и уже вернулся в зону боевых действий на Украину.

По словам самого Алаудинова, курьер принес ему конверт, после вскрытия которого он почувствовал едкий запах, а через 1,5 часа начали появляться признаки отравления, передает НСН.



