Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления командира «Ахмата»

После попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинова решили возбудить уголовное дело. Соответствующее поручение сделал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Кадыров заявил о попытке отравления командира «Ахмата» Алаудинова

О попытке отравления Алаудинова сообщил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который утверждал, что командир «Ахмата» получил письмо, пропитанное отравляющим веществом. Пострадали также два его адъютанта. Алаудинов прошел реабилитацию в Москве и уже вернулся в зону боевых действий на Украину.

По словам самого Алаудинова, курьер принес ему конверт, после вскрытия которого он почувствовал едкий запах, а через 1,5 часа начали появляться признаки отравления, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСледственный Комитет РфАхмат Кадыров
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