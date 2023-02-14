Командир «Ахмата» Алаудинов раскрыл детали своего отравления
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказал подробности своего отравления. Видеозапись разговора опубликована в телеграм-канале руководителя республики.
По словам Алаудинова, курьер принес ему конверт, пропитанный неизвестным веществом. Сразу после его открытия командир «Ахмата» почувствовал едкий запах.
Через 1,5 часа у Алаудинова начали появляться признаки отравления. Один из его адъютантов едва не упал в обморок.
Командир рассказал, что оказался в госпитале через три часа после вскрытия конверта. Ему поставили капельницу.
Врачи заявили, что благодаря первой помощи Алаудинов и еще один отравившийся боец «хорошо вышли из ситуации».
«Совсем скоро Апты Аронович вернется в строй и будет радовать нас своими искрометными выступлениями и специфическим юмором»,- написал Кадыров в своем телеграм-канале.
В боевых действиях в Артемовске участвует большое количество иностранцев, сообщил ранее Алаудинов, передает НСН.
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