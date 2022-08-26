Бастрыкин поручил возбудить дело из-за привлечения Кадырова к ответственности на Украине

В сообщении говорится, что решения СБУ об уголовном преследовании, «приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности», - отметили в СК.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову, а также замначальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ Хусейну Межидову.

