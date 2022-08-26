Украина предъявила Кадырову обвинения

Более 46 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки Макрон: Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС Власти Запорожья сообщили, что украинская сторона перебила последнюю линию передачи энергии с ЗАЭС Харьковчанам стали выдавать автомобильные номера российского образца «АвтоВАЗ» запускает продажи Lada Niva Travel'22 Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км над уровнем моря