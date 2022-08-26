Украина предъявила Кадырову обвинения

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений главе Чечни Рамзану Кадырову и двум его заместителям.

Кадыров: Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть»

В Telegram-канале СБУ утверждается, что якобы собраны «безоговорочные доказательства» военных преступлений со стороны Кадырова, а также замначальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ Хусейна Межидова.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
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