Украина предъявила Кадырову обвинения
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений главе Чечни Рамзану Кадырову и двум его заместителям.
В Telegram-канале СБУ утверждается, что якобы собраны «безоговорочные доказательства» военных преступлений со стороны Кадырова, а также замначальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ Хусейна Межидова.
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