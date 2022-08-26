Кадыров ответил на предъявленные Украиной обвинения

В ответ на предъявленные обвинения в военных преступлениях он предложил предъявившей их украинской Службе безопасности (СБУ) определить место, куда ему явиться для разбирательства.

По его словам, если бы поступил соответствующий приказ, то он «давно забрал бы Киев», и президент Украины Владимир Зеленский и прочие «были бы уже в подвале на допросах».

«Так что благодарите президента РФ Владимира Путина за то, что он нам не разрешает забрать Киев и спросить с вас сполна» - заключил Кадыров.

Ранее СБУ заявила о предъявлении обвинений Кадырову и двум его заместителям, отметив, что якобы собраны «безоговорочные доказательства» военных преступлений с их стороны.