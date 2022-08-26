Кадыров ответил на предъявленные Украиной обвинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что участвовал, участвует и будет участвовать в специальной военной операции ВС РФ на Украине.
В ответ на предъявленные обвинения в военных преступлениях он предложил предъявившей их украинской Службе безопасности (СБУ) определить место, куда ему явиться для разбирательства.
По его словам, если бы поступил соответствующий приказ, то он «давно забрал бы Киев», и президент Украины Владимир Зеленский и прочие «были бы уже в подвале на допросах».
«Так что благодарите президента РФ Владимира Путина за то, что он нам не разрешает забрать Киев и спросить с вас сполна» - заключил Кадыров.
Ранее СБУ заявила о предъявлении обвинений Кадырову и двум его заместителям, отметив, что якобы собраны «безоговорочные доказательства» военных преступлений с их стороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- Глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС
- Кадыров ответил на предъявленные Украиной обвинения
- «Аэрофлот» планирует закупить более 300 отечественных самолётов
- В Великобритании началась крупнейшая забастовка почтовиков
- Лукашенко назвал «нациками» политическую верхушку Украины
- Глава Bayraktar заявил, что поставка боевых беспилотников России невозможна
- Лукашенко назвал Макрона и Шольца пацаньём
- Украина предъявила Кадырову обвинения
- Военный эксперт назвал причины увеличения численности российской армии
- Большой театр отменил премьеры опер Молочникова после письма из Госдумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru