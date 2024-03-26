Бастрыкин: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы СК Александра Бастрыкина, который доложил об этом главе государства Владимиру Путину.

Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам автомобиля, на котором убегали террористы

По его словам, все обвиняемые признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта.

Ранее президента России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ТерактыТеррористыСКРАлександр Бастрыкин

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