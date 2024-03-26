Бастрыкин: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы СК Александра Бастрыкина, который доложил об этом главе государства Владимиру Путину.
По его словам, все обвиняемые признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта.
Ранее президента России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru