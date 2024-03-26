Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам автомобиля, на котором убегали террористы

Чтобы остановить террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», сотрудникам ГИБДД из Брянской области пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, на котором убегали злоумышленники, сообщает «РЕН ТВ».

Путин: теракт в «Крокусе» совершен радикальными исламистами

Белая машина террористов была замечена на 359-м километре дороги М-3 «Украина». Автомобиль преследовали два экипажа ГИБДД. Так как, убегая, злоумышленники нарушали ПДД, правоохранители приняли решение использовать огнестрельное оружие.

Как только иномарка прекратила движение, преступники выбежали и побежали в лес. Следом за ними отправились полицейские.

Ранее президента России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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