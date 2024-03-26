Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам автомобиля, на котором убегали террористы
Чтобы остановить террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», сотрудникам ГИБДД из Брянской области пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, на котором убегали злоумышленники, сообщает «РЕН ТВ».
Белая машина террористов была замечена на 359-м километре дороги М-3 «Украина». Автомобиль преследовали два экипажа ГИБДД. Так как, убегая, злоумышленники нарушали ПДД, правоохранители приняли решение использовать огнестрельное оружие.
Как только иномарка прекратила движение, преступники выбежали и побежали в лес. Следом за ними отправились полицейские.
Ранее президента России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам автомобиля, на котором убегали террористы
- Мужа экс-директора «Новой Голландии» задержали за слова о «Крокусе»
- Приднестровье обвинило Молдавию в попытке замолчать теракт в Тирасполе
- Один из обвиняемых по делу «Крокуса» привлекался за воровство шоколада
- Движение по трассе М-11 в сторону Москвы перекрывали из-за ДТП
- Боррель заявил о необходимости снять санкции с Ирана
- Директор «Новой Голландии» уволилась после слов мужа о теракте в «Крокусе»
- Генпрокурор: фейки о теракте в «Крокусе» удалили с более 200 ресурсов
- Путин: теракт в «Крокусе» совершен радикальными исламистами
- Бастрыкин: следствие установило хронологию событий в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru