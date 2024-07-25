Басманный суд оставил под арестом обвиняемого в подрыве путей в Рязанской области

Столичный Басманный суд оставил под арестом российского и итальянского гражданина Руслана Сидики, который совершил теракт на железной дороге под Рязанью в 2023 году. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По словам фигуранта, представители спецслужб Украины пообещали ему выплатить 15 тысяч долларов за преступление.

По данным сотрудников правоохранительных органов, Сидики по собственной инициативе связался с украинскими спецслужбами в одном из запрещенных мессенджеров, после чего его завербовали. При этом обещанная сумма ему так и не была перечислена.

Ранее суд в Краснодаре признал виновным в диверсии россиянина Михаила Мунгалова и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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