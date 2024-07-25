Басманный суд оставил под арестом обвиняемого в подрыве путей в Рязанской области
Столичный Басманный суд оставил под арестом российского и итальянского гражданина Руслана Сидики, который совершил теракт на железной дороге под Рязанью в 2023 году. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам фигуранта, представители спецслужб Украины пообещали ему выплатить 15 тысяч долларов за преступление.
По данным сотрудников правоохранительных органов, Сидики по собственной инициативе связался с украинскими спецслужбами в одном из запрещенных мессенджеров, после чего его завербовали. При этом обещанная сумма ему так и не была перечислена.
Ранее суд в Краснодаре признал виновным в диверсии россиянина Михаила Мунгалова и приговорил его к 12 годам лишения свободы.
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