Россиянина приговорили к 12 годам строгого режима за диверсию

Краснодарский суд признал виновным в диверсии россиянина Михаила Мунгалова и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.

Петербургский суд приговорил к воспитательной колонии за теракт двоих подростков

Отмечается, что один год Мунгалов проведет в тюрьме, еще одиннадцать лет — в колонии строгого режима. Осужденный признался в поджоге, но отметил, что не намеревался действовать против государства и подрывать экономическую безопасность.

Суд установил, что россиянин, выражая свое несогласие с проведением спецоперации России на Украине, поджег релейный шкаф 25 апреля 2023 года, предварительно купив жидкость для розжига. Шкаф был полностью уничтожен, злоумышленник с места происшествия скрылся.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали молодого мужчину и двух несовершеннолетних, которых заподозрили в подготовке теракта на железной дороге в Ростовской области по заданию украинских кураторов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский КрайПриговорУголовное ДелоУголовное НаказаниеСудДиверсия

Горячие новости

Все новости

партнеры