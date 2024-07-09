Россиянина приговорили к 12 годам строгого режима за диверсию

Отмечается, что один год Мунгалов проведет в тюрьме, еще одиннадцать лет — в колонии строгого режима. Осужденный признался в поджоге, но отметил, что не намеревался действовать против государства и подрывать экономическую безопасность.

Суд установил, что россиянин, выражая свое несогласие с проведением спецоперации России на Украине, поджег релейный шкаф 25 апреля 2023 года, предварительно купив жидкость для розжига. Шкаф был полностью уничтожен, злоумышленник с места происшествия скрылся.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали молодого мужчину и двух несовершеннолетних, которых заподозрили в подготовке теракта на железной дороге в Ростовской области по заданию украинских кураторов.

