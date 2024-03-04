Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте

По его словам, противник, таким образом, старается хоть как-нибудь досадить региону. При этом сегодня на линии фронта происходят достаточно серьезные изменения и продвижения. Как отметил глава региона, как только эти продвижения немного усилятся, «чтобы мы отодвинули врага хотя бы на уровень Запорожья, — обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то по крайней мере в значительной степени будут ограничены».

Ранее Балицкий заявил, что российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

