Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте
Вооруженные силы Украины атакуют гражданскую инфраструктуру России из-за отсутствия успехов на фронте, сообщил «Известиям» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, противник, таким образом, старается хоть как-нибудь досадить региону. При этом сегодня на линии фронта происходят достаточно серьезные изменения и продвижения. Как отметил глава региона, как только эти продвижения немного усилятся, «чтобы мы отодвинули врага хотя бы на уровень Запорожья, — обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то по крайней мере в значительной степени будут ограничены».
Ранее Балицкий заявил, что российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте
- Президент Сирии Асад высмеял работу Зеленского
- СМИ: первый пуск «Ангары» с «Восточного» состоится в период с 6 по 10 апреля
- Тутберидзе посоветовала Валиевой «подсушиться»
- Жители Ленобласти и Подмосковья наблюдали северное сияние
- СМИ: выделение $60 млрд Киеву могут одобрить в марте–апреле
- СМИ: Россия сможет отследить перевозки западных ракет на Украину
- Зеленский прокомментировал ситуацию на границе Украины и Польши
- Вучич не исключил отправку Западом своих войск на Украину
- Президент Латвии заявил Маску о долге НАТО защищать мир от России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru