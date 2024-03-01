Балицкий: Российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии

Войска России имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Евгения Балицкого.

Утраченный символ контраступа: Россия заняла Работино

По словам главы региона, противник не в состоянии должным образом защищаться. Это дает возможности российской армии. Так политик прокомментировал обстановку в районе Работино и Вербового.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские штурмовые подразделения вошли в село Работино (Запорожская область) и закрепились в этом населенном пункте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры