Балицкий: Российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии
1 марта 202406:02
Войска России имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Евгения Балицкого.
По словам главы региона, противник не в состоянии должным образом защищаться. Это дает возможности российской армии. Так политик прокомментировал обстановку в районе Работино и Вербового.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские штурмовые подразделения вошли в село Работино (Запорожская область) и закрепились в этом населенном пункте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru