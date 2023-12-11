Автомобиль упал с четвертого уровня парковки в Москве

В салоне автомобиля находился один человек, мужчина был доставлен в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя экстренных служб города. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.

Ранее руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рассказал, что при низких температурах износ деталей автомобиля и узлов усиливается в десять раз.

