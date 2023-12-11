Автомобиль упал с четвертого уровня парковки в Москве
Кроссовер Volkswagen Touareg повредил ограждение и упал с высоты четвертого уровня на парковке в Москве. Инцидент произошёл на многоуровневой парковке на Пятницком шоссе, на северо-западе столицы.
В салоне автомобиля находился один человек, мужчина был доставлен в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя экстренных служб города. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.
Ранее руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рассказал, что при низких температурах износ деталей автомобиля и узлов усиливается в десять раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru