Автомобиль упал с четвертого уровня парковки в Москве

Кроссовер Volkswagen Touareg повредил ограждение и упал с высоты четвертого уровня на парковке в Москве. Инцидент произошёл на многоуровневой парковке на Пятницком шоссе, на северо-западе столицы.

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В салоне автомобиля находился один человек, мужчина был доставлен в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя экстренных служб города. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.

Ранее руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рассказал, что при низких температурах износ деталей автомобиля и узлов усиливается в десять раз.

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ФОТО: investmoscow.ru
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