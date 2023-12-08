Автоэксперт Иванский: При низких температурах износ деталей усиливается в 10 раз

При низких температурах износ деталей автомобиля и узлов усиливается в 10 раз, предупредил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский, передает «Российская газета».

Он отметил, что чаще всего у автомобилистов возникают проблемы с гидроусилителем руля — из-за аномальных морозов могут оторваться шланги. В зоне риска в холода также оказываются любые изделия из резины.

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Ранее сообщалось, что стоимость автомобильных запчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин выросла на 7–17%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА) и автопортал «Дром».

Россия испытывает большие сложности с импортом запчастей для китайских автомобилей премиум-сегмента, таких как Zeekr и Lixiang, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН». Кроме того, указал он, запчасти для Audi, Mercedes и BMW поставляются слишком долго.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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