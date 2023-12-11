Штрафы за превышение скорости на информационных табло назвали «подрывными»

Минтранс предложил ввести штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». Обычно они вводят ограничения скорости на дороге при ухудшении погоды, но за нарушения не штрафуют: ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. Шкуматов предрек тяжелые социальные последствия в случае введения таких штрафов.

«Эти знаки встречаются в основном на трассах, на автомагистралях, за ними никто не следит. На табло динамической информации может висеть цифра «60» круглый год или «40». Минтранс предлагает просто оштрафовать весь автомобильный поток целиком и не один раз, а много раз. Представьте, что вы едете по дороге М10, вдруг на табло динамической информации ограничение в 60, но дорога сухая, чистая, видимость отличная. Просто какой-то человек, уходя с работы, забыл что-то поменять…Все водители в таком случае получат штрафы. Все 80 тысяч автомобилей, которые проезжают под каждой камерой на этой трассе, которых больше ста штук, получат сто штрафов. Это вызовет непредсказуемый социальный эффект, эта инициатива подрывная, которая приведет к тяжелым последствиям», - предупредил он.

Ранее стало известно, что Минтранс доработал поправки к Правилам дорожного движения, вводящие термин «средняя скорость» и запрет на ее превышение, новая редакция опубликована на портале проектов нормативных правовых актов, передает «Радиоточка НСН».

