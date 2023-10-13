Автомобиль репортеров телеканала Al-Jazeera обстреляли на юге Ливана
13 октября 202318:58
Автомобиль журналистов телеканала Al-Jazeera попал под обстрел на юге Ливана, передает СМИ.
По информации СМИ, один человек погиб, еще трое пострадали.
Ранее бойцы бригады «Аль-Кассам» заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, напоминает RT. Уточнялось, что обстрел является ответом на «выселение и удары по мирным жителям». Иных подробностей, а также данных о жертвах или разрушениях не приводится.
Утром боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru