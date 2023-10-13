«ХАМАС может сбежать»: Израильский политолог назвал цели операции в Газе
Израиль хочет ликвидировать всех участников ХАМАС, освободить заложников и эвакуировать тела погибших израильтян, отметил в эфире НСН политолог Саймон Ципис.
Со дня на день Израиль начнет широкомасштабную наземную операцию по вводу войск в сектор Газа, именно поэтому он призвал мирных жителей эвакуироваться в южные районы, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН.
Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Мирных жителей также попросили не приближаться к границе с Израилем. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа. Речь идет об 1,1 млн палестинцев. ЦАХАЛ подчеркнул, что вернуться в Газу можно будет только после уведомления. Саймон Ципис уверен, что такие заявления свидетельствуют о скором вводе израильских войск в Газу.
«Судя по всему, со дня на день будет начата военная широкомасштабная наземная операция по вводу войск в сектор Газа для двух целей. Первая – это зачистка группировки ХАМАС, ликвидация всех ее боевиков и главарей, а также уничтожение инфраструктуры ХАМАС, которая включает штабы, технику, вооружение, тоннели. Вторая цель – это попытаться освободить взятых в плен и заложников, а также эвакуировать тела погибших израильтян, которые ХАМАС удерживают в секторе Газа», - сказал Ципис.
Он также назвал критерии, при выполнении которых армии Израиля удастся уничтожить движение ХАМАС и всех его участников. По словам Циписа, самое главное – поставить четкую цель военным.
«Нужно поставить четкую задачу военным о том, что ХАМАС должен быть ликвидирован. У нас в прошлом было четыре операции и не было поставлено четкой задачи ликвидировать группировку... Поэтому операции не были доведены до конца, и сейчас мы имеем свои последствия. Из Генштаба должны четко охарактеризовать, какова финальная цель. Второе – уже технический вопрос... Можно ли ее ликвидировать – это дело техники, военных и нашей доктрины ведения боев. Если будет цель ликвидации ХАМАСа, а он не будет ликвидирован, то это будет рассматриваться как поражение Израиля», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Ципис допустил, что некоторые участники ХАМАСа могут сбежать до наземной операции Израиля, прикинувшись беженцами.
«Около 50 тысяч боевиков ХАМАС в 2,5 миллионном населенном пункте... Возможно, некоторые смогут убежать, прикидываясь беженцами. Судя по всему, сейчас с севера сектора Газа беженцы будут перебрасываться на юг Газы. Также начался поток беженцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Выдавая себя за беженцев, многие боевики могут покинуть [Газу] и остаться безнаказанными», - резюмировал Ципис.
Еще в первый день нападения ХАМАС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна «превратит в руины» все места, где находится группировка, «в этом городе зла». Он призывал жителей покинуть сектор Газа. А 10 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о полномасштабном наступлении на сектор, передает «Радиоточка НСН».
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