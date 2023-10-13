«ХАМАС может сбежать»: Израильский политолог назвал цели операции в Газе

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Мирных жителей также попросили не приближаться к границе с Израилем. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа. Речь идет об 1,1 млн палестинцев. ЦАХАЛ подчеркнул, что вернуться в Газу можно будет только после уведомления. Саймон Ципис уверен, что такие заявления свидетельствуют о скором вводе израильских войск в Газу.

«Судя по всему, со дня на день будет начата военная широкомасштабная наземная операция по вводу войск в сектор Газа для двух целей. Первая – это зачистка группировки ХАМАС, ликвидация всех ее боевиков и главарей, а также уничтожение инфраструктуры ХАМАС, которая включает штабы, технику, вооружение, тоннели. Вторая цель – это попытаться освободить взятых в плен и заложников, а также эвакуировать тела погибших израильтян, которые ХАМАС удерживают в секторе Газа», - сказал Ципис.

Он также назвал критерии, при выполнении которых армии Израиля удастся уничтожить движение ХАМАС и всех его участников. По словам Циписа, самое главное – поставить четкую цель военным.

«Нужно поставить четкую задачу военным о том, что ХАМАС должен быть ликвидирован. У нас в прошлом было четыре операции и не было поставлено четкой задачи ликвидировать группировку... Поэтому операции не были доведены до конца, и сейчас мы имеем свои последствия. Из Генштаба должны четко охарактеризовать, какова финальная цель. Второе – уже технический вопрос... Можно ли ее ликвидировать – это дело техники, военных и нашей доктрины ведения боев. Если будет цель ликвидации ХАМАСа, а он не будет ликвидирован, то это будет рассматриваться как поражение Израиля», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Ципис допустил, что некоторые участники ХАМАСа могут сбежать до наземной операции Израиля, прикинувшись беженцами.