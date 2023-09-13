Атака на Севастополь: 24 человека пострадали
13 сентября 202305:43
В результате атаки на Севастополь со стороны украинских войск по предварительной информации пострадали 24 человека, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, у четверых из них состояние средней степени тяжести. Отмечается, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
Развожаев указал, что находится на месте. Опасности для гражданских объектов в городе нет.
Ранее стал известно, что украинская армия совершила атаку ракетой на Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru