Атака на Севастополь: 24 человека пострадали

В результате атаки на Севастополь со стороны украинских войск по предварительной информации пострадали 24 человека, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, у четверых из них состояние средней степени тяжести. Отмечается, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Развожаев указал, что находится на месте. Опасности для гражданских объектов в городе нет.

Ранее стал известно, что украинская армия совершила атаку ракетой на Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУСевастополь

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