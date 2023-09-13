Атака на Севастополь: 24 человека пострадали

По его словам, у четверых из них состояние средней степени тяжести. Отмечается, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Развожаев указал, что находится на месте. Опасности для гражданских объектов в городе нет.

Ранее стал известно, что украинская армия совершила атаку ракетой на Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

