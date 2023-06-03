СМИ: Украинская ДРГ атаковала Белгородскую область с транспортом и оружием из США и Европы
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины, атаковавшая в конце мая Белгородскую область, использовала военную технику и вооружение, которое Киеву поставили США и европейские страны, пишет The Washington Post.
По информации издания, украинская ДРГ была вооружена винтовками Бельгии и Польши. Также в распоряжении диверсантов были три бронемашины США и одна польская бронемашина.
Отмечается, что такая техника есть на вооружении американской и западной армий.
Ранее, глава Белгородской области заявил, что украинская армия обстреляла город Шебекино снарядами «Града», сообщает «Радиоточка НСН».
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