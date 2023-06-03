СМИ: Украинская ДРГ атаковала Белгородскую область с транспортом и оружием из США и Европы

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины, атаковавшая в конце мая Белгородскую область, использовала военную технику и вооружение, которое Киеву поставили США и европейские страны, пишет The Washington Post.

«А где наши диверсанты?»: Военные эксперты ошарашены обстановкой в Белгородской области

По информации издания, украинская ДРГ была вооружена винтовками Бельгии и Польши. Также в распоряжении диверсантов были три бронемашины США и одна польская бронемашина.

Отмечается, что такая техника есть на вооружении американской и западной армий.

Ранее, глава Белгородской области заявил, что украинская армия обстреляла город Шебекино снарядами «Града», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЕвропаСпецоперацияУкраинаСШАОружиеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры