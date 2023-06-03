СМИ: Украинская ДРГ атаковала Белгородскую область с транспортом и оружием из США и Европы

По информации издания, украинская ДРГ была вооружена винтовками Бельгии и Польши. Также в распоряжении диверсантов были три бронемашины США и одна польская бронемашина.

Отмечается, что такая техника есть на вооружении американской и западной армий.

Ранее, глава Белгородской области заявил, что украинская армия обстреляла город Шебекино снарядами «Града», сообщает «Радиоточка НСН».

