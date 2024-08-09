Атака на Липецкую область: шесть человек пострадали

Шесть человек пострадали в Липецкой области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор Игорь Артамонов.

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Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Глава региона отметил, что для Липецка и Липецкого муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы.

Четыре населенных пункта эвакуируют для обеспечения безопасности. Развернуты пункты временного размещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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