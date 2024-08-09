Атака на Липецкую область: шесть человек пострадали
9 августа 202406:39
Шесть человек пострадали в Липецкой области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор Игорь Артамонов.
Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Глава региона отметил, что для Липецка и Липецкого муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы.
Четыре населенных пункта эвакуируют для обеспечения безопасности. Развернуты пункты временного размещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru