В Липецке введен режим ЧС после атаки ВСУ
На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, сообщил в Telegram губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, это необходимо для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Четыре населенных пункта эвакуируют.
В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений. Открыты пункты временного размещения.
В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Артамонов заявил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, было нарушено электроснабжение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Атака на Липецкую область: шесть человек пострадали
- Развожаев: У Севастополя уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
- В Липецке введен режим ЧС после атаки ВСУ
- В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»
- Болгар подтвердила, что Дуров является отцом ее детей
- Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
- СМИ: Ликвидированы ответственные за атаку на Курскую область генералы ВСУ
- СМИ: В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол
- Дерипаска призвал прекратить огонь на Украине
- СМИ: Украина попросила США разрешить бить по российским авиабазам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru