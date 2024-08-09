В Липецке введен режим ЧС после атаки ВСУ

На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, сообщил в Telegram губернатор Игорь Артамонов.

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По его словам, это необходимо для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Четыре населенных пункта эвакуируют.

В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений. Открыты пункты временного размещения.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Артамонов заявил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, было нарушено электроснабжение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ЛипецкВСУБеспилотники

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