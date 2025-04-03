Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 13:20 до 15:05 3 апреля по московскому времени.

Ранее украинский беспилотник повредил здание завода в Железногорске Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

