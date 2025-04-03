Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
3 апреля 202517:37
Российские средства ПВО ликвидировали три украинских дрона в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 13:20 до 15:05 3 апреля по московскому времени.
Ранее украинский беспилотник повредил здание завода в Железногорске Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru