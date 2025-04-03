Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО ликвидировали три украинских дрона в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В курском Железногорске дрон ВСУ пробил часть стены завода

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 13:20 до 15:05 3 апреля по московскому времени.

Ранее украинский беспилотник повредил здание завода в Железногорске Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьКурская ОбластьВСУБеспилотники

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